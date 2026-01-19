Autorennen auf der Skipiste im Vogtland: In Schöneck werden am Wochenende 10.000 Zuschauer erwartet

50 Fahrer aus ganz Europa kommen ins Vogtland: Mit dem Teilnehmerfeld, das fast doppelt so groß ist wie im Vorjahr, verspricht das RD48 Ice King Battle ein Feuerwerk an Action und Spannung.

Es war eine actiongeladene Show, als vergangenes Jahr in einem international besetzten Starterfeld Rennfahrer mit ihren Sportwagen im Duell gegeneinander die Skipiste in Schöneck hinaufrasten. Das RD48 Ice King Battle war 2025 der Höhepunkt im Wintersportgebiet Schöneck. Es zog rund 5000 Besucher aus dem In- und Ausland ins Vogtland.