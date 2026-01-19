MENÜ
Zum RD48 Ice King Battle in der Skiwelt Schöneck werden dieses Mal 50 Teilnehmer mit ihren besonderen Fahrzeugen den Skihang Streugrün hochrasen.
Zum RD48 Ice King Battle in der Skiwelt Schöneck werden dieses Mal 50 Teilnehmer mit ihren besonderen Fahrzeugen den Skihang Streugrün hochrasen. Bild: Christian Schubert
Zum RD48 Ice King Battle am Skihang Streugrün in der Skiwelt Schöneck werden verschiedene Sport-Fahrzeuge an den Start gehen.
Zum RD48 Ice King Battle am Skihang Streugrün in der Skiwelt Schöneck werden verschiedene Sport-Fahrzeuge an den Start gehen. Bild: Christian Schubert
Sind startklar: Von links: Schönecks Bürgermeister Andy Anders, Skiwelt-Chefin Jennifer Braun, Veranstalter Rick Findeisen und Sicherheitsbeauftragter Peter Socke. Sie haben sich schon Tage vor der Veranstaltung zur Beratung getroffen.
Sind startklar: Von links: Schönecks Bürgermeister Andy Anders, Skiwelt-Chefin Jennifer Braun, Veranstalter Rick Findeisen und Sicherheitsbeauftragter Peter Socke. Sie haben sich schon Tage vor der Veranstaltung zur Beratung getroffen. Bild: Christian Schubert
Der Zuschauerbereich beim RD48 Ice King Battle soll im Vergleich zum vergangenen Jahr noch einmal vergrößert werden.
Der Zuschauerbereich beim RD48 Ice King Battle soll im Vergleich zum vergangenen Jahr noch einmal vergrößert werden. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Autorennen auf der Skipiste im Vogtland: In Schöneck werden am Wochenende 10.000 Zuschauer erwartet
Von Christian Schubert
50 Fahrer aus ganz Europa kommen ins Vogtland: Mit dem Teilnehmerfeld, das fast doppelt so groß ist wie im Vorjahr, verspricht das RD48 Ice King Battle ein Feuerwerk an Action und Spannung.

Es war eine actiongeladene Show, als vergangenes Jahr in einem international besetzten Starterfeld Rennfahrer mit ihren Sportwagen im Duell gegeneinander die Skipiste in Schöneck hinaufrasten. Das RD48 Ice King Battle war 2025 der Höhepunkt im Wintersportgebiet Schöneck. Es zog rund 5000 Besucher aus dem In- und Ausland ins Vogtland. Überhaupt...
