Baby-News bei umjubeltem Konzert in Klingenthal: Nico Müller ist jetzt Papa

Ein Heimspiel für Nico Müller: Der Klingenthaler stand in der Aula auf dem Amtsberg auf der Bühne, nachdem die Rundkirche für ihn verschlossen blieb. Zwischendurch plauderte er über Privates.

Wenn Sänger Nico Müller ein Heimspiel hat, dann findet das Konzert gewöhnlich wegen der festlichen Atmosphäre in der Klingenthaler Rundkirche Zum Friedefürsten statt. Nicht so am Samstag. Nach geforderter Vorlage des Programms gab es seitens der Kirchenverantwortlichen wegen vermeintlich unchristlicher Textzeilen Einwände – und am Ende...