Bad Brambacher applaudieren Frau der Zahlen

Kämmerin Silke Weber und die Gemeindeverwaltung um Amtsverweser Torsten Schnurre nutzten die Debatte zur Eingemeindung des Kurortes nach Bad Elster, um das Rathaus „auf links“ zu drehen.

Ungewöhnliches hat sich in der Festhalle Bad Brambach ereignet. Zum Einwohnertreff galt der erste Applaus Kämmerin Silke Weber. „Ich danke Ihnen. Endlich mal Zahlen", erklärte eine jüngere Einwohnerin. Beifall, nicht zum einzigen Mal an diesem Abend, für eine Finanzfachfrau.