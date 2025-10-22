Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Legte zur Einwohnerversammlung in Bad Brambach viele Zahlen zur finanziellen Lage des Kurortes vor: Kämmerin Silke Weber von der Gemeindeverwaltung.
Legte zur Einwohnerversammlung in Bad Brambach viele Zahlen zur finanziellen Lage des Kurortes vor: Kämmerin Silke Weber von der Gemeindeverwaltung. Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
Bad Brambacher applaudieren Frau der Zahlen
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kämmerin Silke Weber und die Gemeindeverwaltung um Amtsverweser Torsten Schnurre nutzten die Debatte zur Eingemeindung des Kurortes nach Bad Elster, um das Rathaus „auf links“ zu drehen.

Ungewöhnliches hat sich in der Festhalle Bad Brambach ereignet. Zum Einwohnertreff galt der erste Applaus Kämmerin Silke Weber. „Ich danke Ihnen. Endlich mal Zahlen“, erklärte eine jüngere Einwohnerin. Beifall, nicht zum einzigen Mal an diesem Abend, für eine Finanzfachfrau.
