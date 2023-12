Bad Brambacher Bürgerpreis an Konzert-Team vom Eiscafé Grenzland

Die Auszeichnung an Kerstin Dobritzsch und ihre Mitstreiter soll in passendem Rahmen bei einem musikalischen Abend im kommenden Jahr verliehen werden.

Der Bürgerpreis in Bad Brambach geht in diesem Jahr an Kerstin Dobritzsch und ihre Mitstreiter bei der Veranstaltung von Konzerten im Eiscafé Grenzland im Kurort. Darüber informierte Rathauschef Torsten Schnurre (FDP) in öffentlicher Gemeinderatssitzung. Zum Team gehören neben Kerstin Dobritzsch Stefan Breymann, Elke und Uwe Prüßner sowie...