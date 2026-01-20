MENÜ
Andreas Henschke geht in den Ruhestand. Bild: Karsten Repert/Bad Brambacher Mineralquellen
Andreas Henschke geht in den Ruhestand. Bild: Karsten Repert/Bad Brambacher Mineralquellen
Oberes Vogtland
Bad Brambacher Mineralquellen: Andreas Henschke geht in den Ruhestand
Redakteur
Von Tino Beyer
Nach drei Jahrzehnten in Verantwortung zieht sich der Mitinhaber aus dem Tagesgeschäft zurück. Toni Oettel hat mit dem Jahreswechsel die Verantwortung übernommen.

Führungswechsel bei den Bad Brambacher Mineralquellen. Zum 1. Januar hat Toni Oettel als Geschäftsführer die operative Leitung übernommen. Er folgt auf Andreas Henschke, der nach mehr als drei Jahrzehnten in verantwortungsvoller Position in den Ruhestand geht, jedoch weiterhin Mitinhaber bleibt. Darüber hat das Unternehmen informiert.
