Bad Brambacher Mineralquellen: Andreas Henschke geht in den Ruhestand

Oberes Vogtland
Nach drei Jahrzehnten in Verantwortung zieht sich der Mitinhaber aus dem Tagesgeschäft zurück. Toni Oettel hat mit dem Jahreswechsel die Verantwortung übernommen.
Führungswechsel bei den Bad Brambacher Mineralquellen. Zum 1. Januar hat Toni Oettel als Geschäftsführer die operative Leitung übernommen. Er folgt auf Andreas Henschke, der nach mehr als drei Jahrzehnten in verantwortungsvoller Position in den Ruhestand geht, jedoch weiterhin Mitinhaber bleibt. Darüber hat das Unternehmen informiert.
