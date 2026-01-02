Bad Elster: Wofür gibt es überhaupt noch Karten?

Rund um den Jahreswechsel sind im Sächsischen Staatsbad besonders viele Veranstaltungen ausverkauft. Die „Freie Presse“ erklärt, bei welchen Kurzentschlossene noch Glück haben.

Zwei Neujahrskonzerte: ausverkauft. Die Silvester-Termine: ebenso. Und beim „Nussknacker“ und BAP-Sänger Wolfgang Niedecken gibt es auch keine Chance. Rund um den Jahreswechsel sind besonders viele Veranstaltungen des Festivals Chursächsische Winterträume im König-Albert-Theater Bad Elster ausverkauft. Für Kurzentschlossene gibt es... Zwei Neujahrskonzerte: ausverkauft. Die Silvester-Termine: ebenso. Und beim „Nussknacker“ und BAP-Sänger Wolfgang Niedecken gibt es auch keine Chance. Rund um den Jahreswechsel sind besonders viele Veranstaltungen des Festivals Chursächsische Winterträume im König-Albert-Theater Bad Elster ausverkauft. Für Kurzentschlossene gibt es...