Regionale Nachrichten und News
Bild: Käthy Braun/CVG
Bild: Käthy Braun/CVG
Oberes Vogtland
Bad Elster zeigt Werke von dänischem Künstler
Von Ronny Hager
Christian Gundtoft aus Kopenhagen lebt seit vier Jahren in Zeitz in Sachsen-Anhalt. Bis Anfang November zeigt der 43-Jährige „Sichtbar unsichtbares“.

Auf eine Entdeckungsreise können sich Besucher der Galerie im Königlichen Kurhaus Bad Elster begeben. Bis zum 7. November ist hier eine Ausstellung des dänischen Künstlers Christian Gundtoft zu sehen. Der 43-Jährige präsentiert unter dem Titel „Sichtbar unsichtbares“ Einladungen, die Umgebung neu zu entdecken: Landschaften, Architektur,...
17:20 Uhr
4 min.
XXL-Brücke in Chemnitz fertig: So geht es jetzt mit dem Premiumradweg weiter
Premieren-Tour auf einem neuen Stück Premiumradweg: Lea-Sophie Schmidt gehörte am Mittwoch zu den Ersten, die nach der Freigabe über die Radwegbrücke an der Kalkstraße fuhren.
Der mehr als acht Millionen Euro teure Neubau zählt zu den längsten Radwegbrücken in Sachsen. Er schließt eine Lücke zwischen Rottluff und Rabenstein. Bei Google Maps indes ist der Vorzeigeradweg nach wie vor nicht zu finden.
Michael Müller
07:04 Uhr
2 min.
Polizei räumt Hausbesetzung im Leipziger Osten
An der Fassade des besetzten Hauses in Leipzig-Einertstraße hängen Transparente.
Nach einer Hausbesetzung im Leipziger Osten ermittelt die Polizei gegen vier Menschen. Unterstützer demonstrierten friedlich.
29.09.2025
1 min.
Fotojournalist nimmt im Kurhaus in Bad Elster mit auf einen Grenzgang
Die Dia-Multivisionsschau „Das grüne Band – Grenzgang“ folgt den Spuren des Eisernen Vorhangs. Was davon noch zu erkennen ist.
Lutz Kirchner
15.10.2025
1 min.
Havarie am Göltzschtalcenter in Auerbach größer als angenommen: Vollsperrung verlängert
Die Göltzschtalstraße (links) ist gesperrt. Das Einkaufszentrum ist nur von Ellefeld aus erreichbar.
Die Havarie einer Trinkwasserleitung zieht umfassendere Reparaturarbeiten nach sich als ursprünglich geahnt. Die seit Dienstag bestehende Vollsperrung dauert deshalb länger an.
Uwe Selbmann
07:01 Uhr
2 min.
Lukas Reichel erzielt ersten Doppelpack seiner NHL-Karriere
Lukas Reichel (r) erzielte erstmals zwei Tore in einem NHL-Spiel.
Zum ersten Mal schießt Eishockey-Nationalspieler Reichel zwei Tore in einem NHL-Spiel. JJ Peterka gelingt sein erstes Tor für seinen neuen Club Utah.
22.09.2025
1 min.
Besonderes Konzert eröffnet Ausstellung im Kurhaus Bad Elster
Mit Songwriterin Line Bøgh und dem dänischen Künstler Christian Gundtoft ist am Mittwoch ein Künstlerpaar im Königlichen Kurhaus zu erleben.
Michael Brandenburg
Mehr Artikel