Bad Elster zeigt Werke von dänischem Künstler

Oberes Vogtland
Christian Gundtoft aus Kopenhagen lebt seit vier Jahren in Zeitz in Sachsen-Anhalt. Bis Anfang November zeigt der 43-Jährige „Sichtbar unsichtbares“.
Auf eine Entdeckungsreise können sich Besucher der Galerie im Königlichen Kurhaus Bad Elster begeben. Bis zum 7. November ist hier eine Ausstellung des dänischen Künstlers Christian Gundtoft zu sehen. Der 43-Jährige präsentiert unter dem Titel „Sichtbar unsichtbares“ Einladungen, die Umgebung neu zu entdecken: Landschaften, Architektur,...
