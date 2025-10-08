Bahnhof im Vogtland als Gefahr: Steinbrocken fallen von Gebäude

Das Bahnhofsgebäude von Bad Brambach ist in Privatbesitz und zum Teil abgesperrt. Dennoch sind Bürgern Steinbrocken vor die Füße gefallen. Was die Gemeinde dazu unternimmt.

Geht vom Bahnhofsgebäude in Bad Brambach eine Gefahr aus? Ja, sagen Bürger - Steinbrocken fallen vor die Füße, nur mit Glück sei bisher niemand getroffen worden. Zwar ist ein Teil der Immobilie in Privatbesitz abgesperrt, doch seitlich in Richtung Bahnsteig fehlten Abzäunungen. Für Amtsverweser Torsten Schnurre (FDP), den amtierenden Chef...