Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Christian Ehring hat in der Sendung „Extra3“ die Bahnhofsposse von Zwotenal aufgegriffen.
Christian Ehring hat in der Sendung „Extra3“ die Bahnhofsposse von Zwotenal aufgegriffen. Bild: Screenshot: ARD-Mediathek/FP
Christian Ehring hat in der Sendung „Extra3“ die Bahnhofsposse von Zwotenal aufgegriffen.
Christian Ehring hat in der Sendung „Extra3“ die Bahnhofsposse von Zwotenal aufgegriffen. Bild: Screenshot: ARD-Mediathek/FP
Oberes Vogtland
Bahnhofsposse im Vogtland: So berichtet das Satiremagazin „Extra3“
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Rubrik „Realer Irrsinn“: Am Donnerstagabend wurde im Ersten über das „ganz besondere Sicherheitskonzept“ am Bahnhof Zwotental berichtet.

Das ARD-Satiremagazin „Extra3“ hat am Donnerstag über die Bahnhofsposse von Zwotental berichtet. In der Rubrik „Realer Irrsinn“ wurde das „ganz besondere Sicherheitskonzept“, wie die Absperrkette am Bahnsteig süffisant genannt wurde, aufgegriffen. Schon der Beginn des Beitrags setzt den Ton: als vom „Verkehrsknotenpunkt der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.08.2025
2 min.
Bahnposse im Vogtland: So sieht die Problemlösung aus
Bahnhof Zwotental: Auf Gleis 2 kann ab 1. September wieder ein- und ausgestiegen werden.
Ab 1. September können Reisende wieder den Bahnsteig von Gleis 2 am Bahnhof Zwotental nutzen. Weil er zu schmal ist, hatte ihn der Betreiber Ende Juni gesperrt. Wie die neue Lösung aussieht.
Ronny Hager
29.09.2025
2 min.
Bekannte Satire-Show nimmt Bahnhofsposse im Vogtland hoch
Katerina Hagen von der Länderbahn stand am Bahnhof Zwotenal vor der Kamera.
Für „extra 3“ im Ersten haben am Bahnhof Zwotental Dreharbeiten stattgefunden.
Tino Beyer
26.10.2025
1 min.
Winterzeit in Deutschland - Uhren sind zurückgestellt
Es gilt wieder die Normalzeit in Deutschland, auch Winterzeit genannt. (Archivbild)
Die Zeitumstellung ist für viele ein Vorbote für die dunklere und kältere Jahreshälfte. Manch anderer freut sich aber über mehr Schlaf - zumindest in einer Nacht.
Von Caspar Leder
5 min.
25.10.2025
5 min.
Rapper Finch in Leipzig – Ost, Ost, Ostdeutschland
Meinung
Redakteur
Er gilt als eine Ikone für viele junge Menschen im Osten Deutschlands: Rapper Finch. Hier in der Arena Leipzig.
Der Rapper Finch ist aktuell auf Tour und war am Freitagabend in Leipzig zu Gast. Er gilt als eine Ikone junger Menschen im osten Deutschlands. Wie viel DDR geht noch?
Caspar Leder
25.10.2025
3 min.
Nach vier Monaten: Restaurant im Chemnitzer Ikea wieder offen – aber jetzt gibt es keine Hotdogs
Das Ikea-Restaurant hat wieder regulär geöffnet. Kunden können nun an Terminals bestellen.
Im Rahmen der Erneuerung des Standorts im Neefepark hat Ikea auch das Restaurant auf Vordermann gebracht. Das empfängt jetzt mit neuem Konzept Kunden. Das Bistro hat dafür erstmal geschlossen.
Benjamin Lummer
26.10.2025
5 min.
Trump auf Asien-Reise: Xi, Deals und Friedensabkommen
Trump plant in Asien zahlreiche Deals - und will auch der Unterzeichnung eines Friedensabkommens beiwohnen.
Für Trump ist Asien ein wichtiger Wirtschaftsraum - mit potenziell vielen Handelsdeals. Es wird auch ein Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping geben. Kommt es zum Durchbruch im Zollstreit?
Anna Ringle, Carola Frentzen und Fabian Kretschmer, dpa
Mehr Artikel