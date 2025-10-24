Bahnhofsposse im Vogtland: So berichtet das Satiremagazin „Extra3“

Oberes Vogtland
In der Rubrik „Realer Irrsinn“: Am Donnerstagabend wurde im Ersten über das „ganz besondere Sicherheitskonzept“ am Bahnhof Zwotental berichtet.
Das ARD-Satiremagazin „Extra3“ hat am Donnerstag über die Bahnhofsposse von Zwotental berichtet. In der Rubrik „Realer Irrsinn“ wurde das „ganz besondere Sicherheitskonzept“, wie die Absperrkette am Bahnsteig süffisant genannt wurde, aufgegriffen. Schon der Beginn des Beitrags setzt den Ton: als vom „Verkehrsknotenpunkt der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.