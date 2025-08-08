Bahnposse im Vogtland als Medienhit: „Die Bahn stellt sich wieder mal selbst ein Bein“

Weil 1,30 Meter in der Breite fehlen: Der gesperrte Bahnsteig in Zwotental sorgt für ein großes Medienecho. Ein Mann ist dabei gefragter Ansprechpartner. Er sagt, warum das Thema so zündet.

Wenn es um Probleme mit der Bahn im Vogtland geht, ist Bertram Zetzsche ein gefragter Mann. Ob schlechte Verbindungen oder bauliche Missstände auf Bahnhöfen: Der Mann, der beim Fahrgastverband Pro Bahn fürs Vogtland zuständig ist, steht als Stimme der Bahnreisenden den Medien stets Rede und Antwort. Seit acht Jahren macht er diesen Job.... Wenn es um Probleme mit der Bahn im Vogtland geht, ist Bertram Zetzsche ein gefragter Mann. Ob schlechte Verbindungen oder bauliche Missstände auf Bahnhöfen: Der Mann, der beim Fahrgastverband Pro Bahn fürs Vogtland zuständig ist, steht als Stimme der Bahnreisenden den Medien stets Rede und Antwort. Seit acht Jahren macht er diesen Job....