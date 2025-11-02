„Bauer sucht Frau“-Treffen im Vogtland: Konzert von Inka Bause in Bad Elster als großes Wiedersehen

Viele Emotionen, ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern und ein prominenter Gast im Publikum: Das Konzert mit Sängerin und „Bauer sucht Frau“-Moderatorin Inka Bause stand unter besonderen Vorzeichen.

Es war ein Konzert, das Sängerin und TV-Moderatorin Inka Bause nicht so schnell vergessen wird. Denn für ihren Auftritt im ausverkauften König-Albert-Theater in Bad Elster gab es jeden Menge Solidaritätsbekundungen. Warum? Die geplante Tour durch den Osten des Landes zur ihrem 40-jährigen Jubiläum als Sängerin hatte Inka Bause absagen...