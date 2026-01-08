MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Stadt Bad Elster investiert in Kommunaltechnik - über einen Leasingvertrag.
Die Stadt Bad Elster investiert in Kommunaltechnik - über einen Leasingvertrag. Bild: Symbolfoto: Lars Penning/dpa
Die Stadt Bad Elster investiert in Kommunaltechnik - über einen Leasingvertrag.
Die Stadt Bad Elster investiert in Kommunaltechnik - über einen Leasingvertrag. Bild: Symbolfoto: Lars Penning/dpa
Oberes Vogtland
Bauhof: Wofür Bad Elster Geld ausgibt
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Stadt investiert in das Leasing eines kommunalen Mehrzweckfahrzeugs. Was mit dem 2021 angeschafften Fahrzeug für den Bauhof wird.

Die Stadt Bad Elster kümmert sich um die Ausstattung ihres Bauhofs, indem sie ein Mehrzweckfahrzeug über Leasing angeschafft hat. Das hat der Stadtrat beschlossen. Dabei handelt es sich um einen Multicar, der von Scholz Fahrzeugteile Plauen bezogen wird. Der Leasingvertrag läuft über 60 Monate. Der jährliche Leasingpreis beträgt 22.750 Euro...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:41 Uhr
2 min.
Stadt Bad Elster macht neue Schulden
Bad Elster - im Foto das Albertbad - nimmt einen Kredit über 500.000 Euro auf.
Die Kommune nimmt einen Investitionskredit in Höhe von 500.000 Euro auf. Darauf hat sich der Stadtrat mehrheitlich verständigt - mit zwei Beschlüssen im November und Dezember.
Ronny Hager
20:05 Uhr
9 min.
Pisten-Check im Erzgebirge: Alle Skilifte in der Übersicht – mit Preisen, Öffnungszeiten, Einkehr-Tipps
Wintersportler fahren bei laufenden Schneekanonen in der Skiarena Eibenstock. Derzeit herrschen laut Betreiber beste Bedingungen.
Abseits des Fichtelbergs gibt es im Erzgebirge zahlreiche Skigebiete. Dank der jüngsten Schneefälle läuft in vielen von ihnen mittlerweile der Betrieb. Doch wo genau gibt es überall Lifte? „Freie Presse“ gibt einen Überblick – mit Öffnungszeiten, Pistenlänge, Preisen.
unseren Redakteuren
06:00 Uhr
2 min.
Bad Elster: Wofür gibt es überhaupt noch Karten?
 2 Bilder
Die Revue Vintage Wonderland ist am 3. Januar, 19.30 Uhr im König-Albert-Theater Bad Elster zu erleben. Foto: Nick Scholey
Rund um den Jahreswechsel sind im Sächsischen Staatsbad besonders viele Veranstaltungen ausverkauft. Die „Freie Presse“ erklärt, bei welchen Kurzentschlossene noch Glück haben.
Ronny Hager
20:09 Uhr
2 min.
Weitere Proteste in iranischen Millionenmetropolen
Bereits am Donnerstag war es in der Hauptstadt des Irans zu massiven Protesten gegen die Staatsführung gekommen.
Den zweiten Tag in Folge gehen in den beiden größten Städten Irans Menschen auf die Straßen. Wegen der landesweiten Internetsperre ist vieles unklar.
08.01.2026
22 min.
„Stranger Things“-Star Tom Wlaschiha: „Westdeutschland habe ich übersprungen“
„Ich kann den Osten nicht erklären. Ich kann maximal erklären, wie ich die Dinge sehe“: Tom Wlaschiha im Interview mit der „Freien Presse“.
Tom Wlaschiha war 16, als die Mauer fiel, dann verließ er die sächsische Heimat und ging in die USA. Heute ist er einer der wenigen deutschen Schauspieler, die international Erfolg haben. Wie hat ihn seine Herkunft geprägt?
Anne Lena Mösken
06:39 Uhr
2 min.
Liveticker zu Wintersturm „Elli“ in Sachsen: Einschränkungen auf der A 4, Zugverkehr im Norden soll ab Samstagmorgen starten
Nachdem mehrere LKW am Brabschützer Berg auf der A 4 hängengeblieben waren, musste die Polizei am Vormittag den Bereich zwischen der Abfahrt Dresden-Neustadt und dem Autobahn-Dreieck Dresden-West zwischenzeitlich sperren. Am Mittag konnte die Autobahn in Richtung Chemnitz wieder freigegeben werden.
Das Sturmtief „Elli“ bringt auch Sachsen eine turbulente Wetterlage. Fahrgäste müssen sich im Nahverkehr auf Einschränkungen einstellen und wegen querstehender Lkw kam es zu Staus und Sperrungen.
unseren Redakteurinnen und Redakteuren
Mehr Artikel