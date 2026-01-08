Bauhof: Wofür Bad Elster Geld ausgibt

Die Stadt investiert in das Leasing eines kommunalen Mehrzweckfahrzeugs. Was mit dem 2021 angeschafften Fahrzeug für den Bauhof wird.

Die Stadt Bad Elster kümmert sich um die Ausstattung ihres Bauhofs, indem sie ein Mehrzweckfahrzeug über Leasing angeschafft hat. Das hat der Stadtrat beschlossen. Dabei handelt es sich um einen Multicar, der von Scholz Fahrzeugteile Plauen bezogen wird. Der Leasingvertrag läuft über 60 Monate. Der jährliche Leasingpreis beträgt 22.750 Euro...