Bauprojekte in Bäderstadt Thema

Bad Elster.

Mit mehreren Bauvorhaben in Bad Elster beschäftigt sich am Mittwoch der Technische Ausschuss des Stadtrates. Er tagt ab 19.15 Uhr öffentlich im Ratssaal. Unter anderem geht es um den Ausbau Eisdiele/Café im Haus Stadt Dresden sowie Ferienwohnungen und Wohnungen im Haus Villa Elisabeth. Vor dieser Sitzung trifft sich bereits 19 Uhr der Verwaltungsausschuss des Stadtrats zur öffentlichen Beratung an gleicher Stelle. (hagr)