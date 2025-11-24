Beginn der Weihnachtszeit im Oberen Vogtland: Was die Weihnachtswelt in Wohlhausen in diesem Jahr zu bieten hat

Vom 24. November bis zum 23. Dezember ist Wald Jacobs Weihnachtswelt in Wohlhausen geöffnet. Geboten wird den Besuchern ein umfangreiches Programm. Es gibt eine Vielzahl an weihnachtlichen Artikeln.

Ab Montag wird in Wohlhausen Feststimmung entfacht: Wald Jacobs Weihnachtswelt öffnet und kann sich ohne Übertreibung für vier Wochen „der größte Weihnachtsmarkt im Oberen Vogtland“ nennen. Ab Montag wird in Wohlhausen Feststimmung entfacht: Wald Jacobs Weihnachtswelt öffnet und kann sich ohne Übertreibung für vier Wochen „der größte Weihnachtsmarkt im Oberen Vogtland“ nennen.