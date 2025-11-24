Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Oberes Vogtland
  • |

  • Beginn der Weihnachtszeit im Oberen Vogtland: Was die Weihnachtswelt in Wohlhausen in diesem Jahr zu bieten hat

Gina Maria Jacob (rechts) und Birgit Scholz sind froh, dass es endlich losgeht.
Gina Maria Jacob (rechts) und Birgit Scholz sind froh, dass es endlich losgeht. Bild: Eckhard Sommer
Winterliche Stimmung draußen und auch in der Adventsscheune.
Winterliche Stimmung draußen und auch in der Adventsscheune. Bild: Eckhard Sommer
Minizüge aus Zirbenholz. Die Wagenreihung kann nach den Buchstaben des eigenen Namens vorgenommen werden.
Minizüge aus Zirbenholz. Die Wagenreihung kann nach den Buchstaben des eigenen Namens vorgenommen werden. Bild: Eckhard Sommer
Ein Magnet für Kinder: die Modelleisenbahn.
Ein Magnet für Kinder: die Modelleisenbahn. Bild: Eckhard Sommer
Gina Maria Jacob (rechts) und Birgit Scholz sind froh, dass es endlich losgeht.
Gina Maria Jacob (rechts) und Birgit Scholz sind froh, dass es endlich losgeht. Bild: Eckhard Sommer
Winterliche Stimmung draußen und auch in der Adventsscheune.
Winterliche Stimmung draußen und auch in der Adventsscheune. Bild: Eckhard Sommer
Minizüge aus Zirbenholz. Die Wagenreihung kann nach den Buchstaben des eigenen Namens vorgenommen werden.
Minizüge aus Zirbenholz. Die Wagenreihung kann nach den Buchstaben des eigenen Namens vorgenommen werden. Bild: Eckhard Sommer
Ein Magnet für Kinder: die Modelleisenbahn.
Ein Magnet für Kinder: die Modelleisenbahn. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Beginn der Weihnachtszeit im Oberen Vogtland: Was die Weihnachtswelt in Wohlhausen in diesem Jahr zu bieten hat
Von Eckhard Sommer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vom 24. November bis zum 23. Dezember ist Wald Jacobs Weihnachtswelt in Wohlhausen geöffnet. Geboten wird den Besuchern ein umfangreiches Programm. Es gibt eine Vielzahl an weihnachtlichen Artikeln.

Ab Montag wird in Wohlhausen Feststimmung entfacht: Wald Jacobs Weihnachtswelt öffnet und kann sich ohne Übertreibung für vier Wochen „der größte Weihnachtsmarkt im Oberen Vogtland“ nennen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.11.2025
2 min.
Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Spezialkran muss zum Einsatz kommen
 5 Bilder
Mit einem Spezialkran der Deutschen Bahn wurde der Zug am Sonntagnachmittag wieder aufs Gleis gehoben.
Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Abstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.
Beate Kindt-Matuschek
23.11.2025
3 min.
Minus 22 Grad Celsius im Erzgebirge! Hier war es am Sonntagfrüh sogar kälter als auf der Zugspitze
 9 Bilder
Im kleinen Erzgebirgsdorf war es in der Nacht zum Sonntag kälter als auf der Zugspitze.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
21.11.2025
3 min.
Fetzt in dieser Woche: Vorweihnachtliche Stimmung, "Planet Africa", Geschichte im Fluss und gute Lektüre
Diese Woche ist für jeden etwas dabei: Für die Ungeduldigen ein Weihnachtsmarkt, der bereits am Montag öffnet, für Interessierte ein Museumsbesuch und für die "Drinnies" ein Buch und ein Podcast.
Josua Gerner, Katharina Leuoth, Nicole Jähn
13:46 Uhr
2 min.
Großem Sturzpech folgt ein großer Auftritt: Radsportler aus dem Erzgebirge feiert Sieg in Thüringen
Toni Albrecht an der Spitze im Männerrennen.
Vor zwei Wochen hatte Toni Albrecht bei einem Rennen die Kontrolle über sein Rad verloren. Von diesem Crash zeigte sich der Cross-Spezialist des RSV 54 Venusberg nun gut erholt.
Klaus Fischer
02.11.2025
3 min.
Fichte für Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus dem Vogtland: Der Spender des Baums ist prominent
Die Fichte für den Weihnachtsmarkt in Leipzig misst 22 Meter und wiegt vier Tonnen.
In der Nähe von Kottenheide wurde der Baum von der Firma Waldwirtschaft Jacob gefällt. Am Montag wird er in Leipzig aufgestellt und geschmückt.
Eckhard Sommer
13:45 Uhr
1 min.
Handball-Verbandsliga: Frauen des HC Glauchau/Meerane erobern die Tabellenspitze
Die Westsächsinnen nutzten einen Patzer des BSV Limbach-Oberfrohna aus. Die zweite Männermannschaft musste dagegen eine Niederlage einstecken.
Torsten Ewers
Mehr Artikel