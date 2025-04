Beim Ladendiebstahl ertappt: Mädchen klauten in mehreren Geschäften in Hof Kleidung

Ein Einkaufsbummel in Plauens Partnerstadt ist am Samstag zwei Mädchen zum Verhängnis geworden. Problem: Sie hatten nicht bezahlt.

Zwei Mädchen im Alter von erst 13 und 12 Jahren sind am Samstagnachmittag beim Diebstahl in einem Bekleidungsgeschäft in der Hofer Altstadt ertappt worden. Wie die Polizeiinspektion Hof am Sonntagmorgen mitteilte, wurden die beiden Mädchen im Laden dabei beobachtet, wie sie Preisschilder von Kleidungsstücken entfernten und diese in ihre...