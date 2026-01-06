Benzinpreis-Check an Grenztankstellen des Vogtlands: Lohnt sich ein Tanktrip nach Tschechien?

Mit der Benzinpreiserhöhung durch die CO2-Steuer in Deutschland zum Jahreswechsel rückt das Tanken in Tschechien wieder mehr in den Fokus. „Freie Presse“ hat sich Preistableaus hinter der Grenze angeschaut - und erhebliche Unterschiede festgestellt.

Das neue Jahr begann für Autofahrer im Vogtland mit Katerstimmung. Denn die Erhöhung der CO2-Steuer hat Kraftstoffe an hiesigen Tankstellen verteuert. Drei Cent pro Liter war der vorhergesagte Aufschlag. Die vertraute und inzwischen als moderat empfundene Preisspanne zwischen 1,60 und 1,70 Euro pro Liter Super ist plötzlich nach oben... Das neue Jahr begann für Autofahrer im Vogtland mit Katerstimmung. Denn die Erhöhung der CO2-Steuer hat Kraftstoffe an hiesigen Tankstellen verteuert. Drei Cent pro Liter war der vorhergesagte Aufschlag. Die vertraute und inzwischen als moderat empfundene Preisspanne zwischen 1,60 und 1,70 Euro pro Liter Super ist plötzlich nach oben...