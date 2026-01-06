MENÜ
Preischeck hinter dem Grenzübergang Klingenthal am Dienstag. Hier befinden sich drei Tankstellen.
Bild: Eckhard Sommer
Die One1 Tankstelle in Hranice ist vergleichsweise teuer.
Bild: Christian Schubert
Das neue Jahr begann an deutschen Tankstellen mit einem Preisschock: Hier an der Star-Tankstelle in Plauen am 1. Januar.
Bild: Ellen Liebner
Wer weiter ins Land reinfährt, tankt günstiger: Ein Schild in Kraslice verweist auf eine 13 Kilometer entfernte Tankstelle in Oloví.
Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Benzinpreis-Check an Grenztankstellen des Vogtlands: Lohnt sich ein Tanktrip nach Tschechien?
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit der Benzinpreiserhöhung durch die CO2-Steuer in Deutschland zum Jahreswechsel rückt das Tanken in Tschechien wieder mehr in den Fokus. „Freie Presse“ hat sich Preistableaus hinter der Grenze angeschaut - und erhebliche Unterschiede festgestellt.

Das neue Jahr begann für Autofahrer im Vogtland mit Katerstimmung. Denn die Erhöhung der CO2-Steuer hat Kraftstoffe an hiesigen Tankstellen verteuert. Drei Cent pro Liter war der vorhergesagte Aufschlag. Die vertraute und inzwischen als moderat empfundene Preisspanne zwischen 1,60 und 1,70 Euro pro Liter Super ist plötzlich nach oben...
