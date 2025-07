Bergfest in Markneukirchen: Das erwartet die Besucher

Bei Familientag, Pferdetag und mehreren Märkten gibt es am Wochenende viel zu entdecken. Eines ist bei allen Veranstaltungen gleich - und etwas anderes ist zu beachten.

Es ist eines der größten Volksfeste im Oberen Vogtland: Das Bergfest in Markneukirchen, das der 1. Traditionsverein Markneukirchen/Berg am Wochenende mit vielen ehrenamtlichen Helfern organisiert. Was bietet die 53. Auflage auf dem Bergfestplatz? „Freie Presse“ nennt einige Punkte.