Rettungskräfte bargen einen Bewusstlosen aus einem brennenden Haus und löschten den Brand.
Rettungskräfte bargen einen Bewusstlosen aus einem brennenden Haus und löschten den Brand. Bild: André März
Oberes Vogtland
Bewusstloser in Hof aus brennendem Haus gerettet
Von Daniela Hommel-Kreißl
Am Donnerstagabend wurde ein Mann schwer verletzt, aber lebend aus einem brennenden Haus in Hof geborgen. Am Gebäude entstand hoher Sachschaden.

Rettungskräften gelang es am Donnerstagabend, einen 68-Jährigen aus einem brennenden Haus in Hof zu bergen. Der Mann war, als die Retter bei ihm ankamen, bereits bewusstlos und schwer verletzt.
