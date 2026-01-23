Bewusstloser in Hof aus brennendem Haus gerettet

Am Donnerstagabend wurde ein Mann schwer verletzt, aber lebend aus einem brennenden Haus in Hof geborgen. Am Gebäude entstand hoher Sachschaden.

Rettungskräften gelang es am Donnerstagabend, einen 68-Jährigen aus einem brennenden Haus in Hof zu bergen. Der Mann war, als die Retter bei ihm ankamen, bereits bewusstlos und schwer verletzt.