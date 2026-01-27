MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Europäischer Biber. Ein Biberdamm an der Weißen Elster beschäftigt Behörden.
Ein Europäischer Biber. Ein Biberdamm an der Weißen Elster beschäftigt Behörden. Bild: Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa
Ein Europäischer Biber. Ein Biberdamm an der Weißen Elster beschäftigt Behörden.
Ein Europäischer Biber. Ein Biberdamm an der Weißen Elster beschäftigt Behörden. Bild: Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa
Oberes Vogtland
Biberdamm im Vogtland staut Weiße Elster an: Landratsamt greift ein
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei einem Ortstermin bei Rebersreuth wurde zu diesem ersten Schritt gegriffen. Welche Gründe die Behörde für diesen Eingriff in die geschützte Anlage ins Feld führt.

Was ist da los an der Weißen Elster bei Rebersreuth? Aufmerksame Zeitungsleser haben ein reges Begängnis dort beobachtet, wo sich ein Biberdamm am Fluss befindet. Nun gibt es Sorgen, dass es zu Eingriffen in die geschützte Biberburg kommt. Sind sie berechtigt? Christine Heuck, Leiterin des Amtes für Umwelt, antwortet auf Anfrage von „Freie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:45 Uhr
4 min.
Welche Rechnung Bad Elster zum Schuldenkönig Sachsens macht
Mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 6322 Euro nimmt Bad Elster Platz 1 unter allen 418 sächsischen Städten und Gemeinden. Wie erklärt die Stadtverwaltung das?
Eine Zahl lässt im Vogtland aufschrecken: 6322 Euro Schulden pro Kopf - mit diesem Wert ist die Bäderstadt auf Rang 1 bei der Verschuldung im Freistaat. Stimmt das? Und wie ist es zu erklären?
Ronny Hager
28.01.2026
3 min.
DIW erwartet Wende am Bau – Hoffnung für Wohnungssuchende
Arbeiter auf der Baustelle: Die Branche dürfte 2026 nach Jahren der Krise wieder wachsen (Archivbild)
Höhere Zinsen, gestiegene Kosten: Bauherren haben schwierige Zeiten hinter sich. Nun soll es am Bau wieder aufwärtsgehen, dank Milliarden-Staatsausgaben. Wirtschaftsforscher sehen aber ein Risiko.
19.12.2025
3 min.
Panne im Rathaus: Glück für Temposünder im Vogtland
Auf der Ascher Straße in Bad Elster wurde die Tempo 30-Zone ausgeweitet.
Auf einer wichtigen Straße in Bad Elster gilt auf längerer Strecke Tempo 30. Informiert hatte die Stadtverwaltung dazu nicht. Aber kaum stand das Schild, wurden viele geblitzt. Nun lenkt die Stadt ein.
Ronny Hager
26.01.2026
4 min.
„Niemand muss Angst um Arbeitsplatz haben“: Kretschmer verteidigt Plan zu Personalabbau und Umstrukturierung in Sachsen
Videobotschaft des Ministerpräsidenten an Sachsens Bedienstete.
Vor einer Woche hat Sachsens CDU/SPD-Regierung eine Reihe von Prüfaufträgen in eigener Sache beschlossen – auch zur „Abschaffung von Beauftragtenposten“. Wie viele gibt es überhaupt?
Tino Moritz
28.01.2026
1 min.
Bilder des Tages vom 28.01.2026
 4 Bilder
Von einer feinen Eisschicht überzogen, glitzern Pflanzen im warmen Gegenlicht des Sonnenuntergangs in Brandenburg.
26.01.2026
2 min.
Havarie in tschechischer Raffinerie: Was bedeutet das für das Erzgebirge?
Bewohner grenznaher Gemeinden müssen laut Landratsamt mit Geruchsbelästigungen rechnen. Das Chemiewerk Unipetrol bei Litvinov war in der Vergangenheit oft Ursache für Geruchsbelastungen im Raum Olbernhau. Jetzt gibt es Informationen über eine Havarie.
Behörde informiert über mögliche Geruchsbelästigungen. Die soll aber vermutlich zeitversetzt wahrnehmbar sein. Das ist in Litvinov passiert.
Katrin Kablau, Thomas Wittig
Mehr Artikel