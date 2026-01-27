Biberdamm im Vogtland staut Weiße Elster an: Landratsamt greift ein

Oberes Vogtland
Bei einem Ortstermin bei Rebersreuth wurde zu diesem ersten Schritt gegriffen. Welche Gründe die Behörde für diesen Eingriff in die geschützte Anlage ins Feld führt.
Was ist da los an der Weißen Elster bei Rebersreuth? Aufmerksame Zeitungsleser haben ein reges Begängnis dort beobachtet, wo sich ein Biberdamm am Fluss befindet. Nun gibt es Sorgen, dass es zu Eingriffen in die geschützte Biberburg kommt. Sind sie berechtigt? Christine Heuck, Leiterin des Amtes für Umwelt, antwortet auf Anfrage von „Freie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.