Böhmische Wurst und Bier zum Schnäppchenpreis: Dieses Fest im Vogtland geht durch den Magen

Die deftige böhmische Klobasa, drei Dutzend runde Kuchen und Bier zum unschlagbar günstigen Preis: Zum 31. Grenzfest am Wochenende zwischen Wernitzgrün und Schönbach/Luby gibt es viele Verlockungen.

Etwas Gutes für den Magen und ein Wiedersehen mit Freunden: Viel mehr braucht es bei so manchem Fest in der Region gar nicht. Das Grenzfest, das am kommenden Wochenende zum 31. Mal auf der Wiese zwischen Wernitzgrün und Schönbach/Luby stattfindet, punktet damit seit Jahren. Mitten im Wald dampft zum Beispiel die etwas grobere böhmische Wurst,...