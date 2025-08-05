Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eine Erinnerung an das Grenzfest 2024: Die guten Freunde und Altbürgermeister Hans Kreuzinger (links, Schönbach/Luby) und Klaus Herold (Erlbach) zapften zum ersten Mal gemeinsam ein Fass Freibier an.
Eine Erinnerung an das Grenzfest 2024: Die guten Freunde und Altbürgermeister Hans Kreuzinger (links, Schönbach/Luby) und Klaus Herold (Erlbach) zapften zum ersten Mal gemeinsam ein Fass Freibier an. Bild: Eckhard Sommer/Archiv
Eine Erinnerung an das Grenzfest 2024: Die guten Freunde und Altbürgermeister Hans Kreuzinger (links, Schönbach/Luby) und Klaus Herold (Erlbach) zapften zum ersten Mal gemeinsam ein Fass Freibier an.
Eine Erinnerung an das Grenzfest 2024: Die guten Freunde und Altbürgermeister Hans Kreuzinger (links, Schönbach/Luby) und Klaus Herold (Erlbach) zapften zum ersten Mal gemeinsam ein Fass Freibier an. Bild: Eckhard Sommer/Archiv
Oberes Vogtland
Böhmische Wurst und Bier zum Schnäppchenpreis: Dieses Fest im Vogtland geht durch den Magen
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die deftige böhmische Klobasa, drei Dutzend runde Kuchen und Bier zum unschlagbar günstigen Preis: Zum 31. Grenzfest am Wochenende zwischen Wernitzgrün und Schönbach/Luby gibt es viele Verlockungen.

Etwas Gutes für den Magen und ein Wiedersehen mit Freunden: Viel mehr braucht es bei so manchem Fest in der Region gar nicht. Das Grenzfest, das am kommenden Wochenende zum 31. Mal auf der Wiese zwischen Wernitzgrün und Schönbach/Luby stattfindet, punktet damit seit Jahren. Mitten im Wald dampft zum Beispiel die etwas grobere böhmische Wurst,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.08.2025
3 min.
„Das ist übertrieben“: Hohenstein-Ernstthaler Bürgermeister trägt bei der Ehrung von Ehrenamtlichen zu dick auf
Ruth Schneeweiß wurde für ihr Engagement in der Christophori-Kirchgemeinde geehrt.
Sieben ehrenamtliche Hohenstein-Ernstthaler Bürger wurden in diesem Jahr ausgezeichnet. In einem Fall hat sich Bürgermeister Lars Kluge etwas zu sehr von seiner Begeisterung mitreißen lassen.
Cristina Zehrfeld
08.08.2025
3 min.
CDU fordert Flussbad für Hamburg
Trotz vieler Strände in Hamburg gibt es an der Elbe keine Badestelle - die CDU will das ändern (Archivbild).
In Paris kann erstmals seit 100 Jahren wieder in der Seine gebadet werden. In Kopenhagen gibt es mehrere Hafen-Bäder. In Hamburg sucht man vergebens nach so einer Badestelle. Die CDU will das ändern.
23.07.2025
4 min.
Abenteuer für Naturliebhaber: Neuer Entdecker-Weg im Vogtland
Kräuterpädagogin Marina Gerstner (links) hat den Wildfrüchte-Pfad auf die Beine gestellt. Katrin Hoyer von der Tourist-Information hilft, die Entdecker-Tour bekannt zu machen.
Rund um Eubabrunn gibt es jetzt einen Wildfrüchte-Pfad. Kräuterpädagogin Marina Gerstner aus Erlbach hat ihn sich ausgedacht. Er geht ganz andere Wege als viele Angebote, die zum Erkunden locken.
Ronny Hager
14:30 Uhr
4 min.
Ausflugstipps für das letzte Sommerferien-Wochenende im Vogtland: Street-Food-Festival, Grenzfest und mehr
Die Schlosserstürmung ist Teil des Treuener Schlossfestes am Wochenende.
Mit kulinarischen Spezialitäten lockt das Street-Food-Festival nach Reichenbach. Grenzfest wird im Oberland gefeiert. An welchem Schloss im Vogtland eine Reise in die Vergangenheit wartet.
Ronny Hager und Florian Wunderlich
07.08.2025
3 min.
„Ihr seid doch die Berliner“ – Womit Großstädter im Erzgebirge nicht rechnen
Katharina Wortberg-Jäger und Philipp Jäger stecken bereits mitten im „Erzperiment“.
Als Punktlandung kann bereits jetzt die Marketingaktion der Wirtschaftsförderung Erzgebirge bezeichnet werden. „Erzperiment“ soll neugierig machen aufs Leben im Erzgebirge und auf die Menschen. Funktioniert das?
Katrin Kablau
08.08.2025
5 min.
Ralf König wird 65 und ringt mit Siegfried
Ralf König ist schon seit 40 Jahren einer der erfolgreichsten deutschen Comiczeichner.
Ralf König ist Comic-Zeichner, Schwulen-Ikone und Spezialist für das Aufspießen von Homo- und Hetero-Klischees. Persönlich ist er anders, als ihn sich so mancher Fan vorstellen dürfte.
Christoph Driessen, dpa
Mehr Artikel