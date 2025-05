Brand im oberen Vogtland: Was beim Unkrautvernichten passieren kann

Der Giebel eines Gartenhauses fing am Sonntagvormittag in Markneukirchen Feuer. Wie es dazu kam.

Ein Gartenhäuschen in Markneukirchen hat am Sonntagvormittag in Flammen gestanden. Der Besitzer der Laube in der Schönecker Straße sei dabei gewesen, Unkraut zu vernichten. Beim Einsatz eines Unkrautbrenners müssen Funken auf das Gartenhäuschen übergesprungen sein und dieses in Brand gesetzt haben, lautete die erste Vermutung der Polizei. Zu...