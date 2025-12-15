MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Blockhütte in Grünbach wird künftig nicht mehr als kirchliches Freizeitheim genutzt.
Die Blockhütte in Grünbach wird künftig nicht mehr als kirchliches Freizeitheim genutzt. Bild: Margitta Rosenbaum
Die Blockhütte in Grünbach wird künftig nicht mehr als kirchliches Freizeitheim genutzt.
Die Blockhütte in Grünbach wird künftig nicht mehr als kirchliches Freizeitheim genutzt. Bild: Margitta Rosenbaum
Oberes Vogtland
Brandschutzauflagen: Aus für Freizeitheim im Vogtland
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Kirchenbezirk Vogtland gibt die Blockhütte in Grünbach auf. Seit 1952 wurde sie als Rüstzeitheim betrieben. Was die Gründe dafür sind.

Bitterer Schritt für den Kirchenbezirk Vogtland: Er gibt die Blockhütte in Grünbach als Rüstzeitheim für Gruppen bis 28 Personen auf. Darüber hat Superintendentin Ulrike Weyer nach einer Entscheidung des Kirchenbezirksvorstands informiert.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.12.2025
4 min.
Erzgebirge: Friseurmeisterin schließt Salon in Annaberger Innenstadt nach Jahrzehnten
Carmen Götz wird „Carmens Haarstudio“ in Annaberg zum Jahresende schließen.
Am 31. Dezember wird „Carmens Haarstudio“ in der Annaberger Fußgängerzone zum letzten Mal öffnen. Inhaberin Carmen Götz geht in den Ruhestand. Was sich im Zentrum der Kreisstadt noch ändert.
Annett Honscha
15.12.2025
4 min.
Händler auf dem Plauener Weihnachtsmarkt können ihre Buden abends länger öffnen: Wie wird das angenommen?
Eric Nüßners Familie hat dieses Jahr den Traditionsimbiss von Uwe Zeithammel neben der Pyramide übernommen. Zum Team gehören auch Jenny Lorenz (links) und Celine Bülow.
Der Plauener Weihnachtsmarkt hat täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Wer möchte, darf seine Bude abends auch länger in Betrieb lassen. Doch wie läuft’s damit? Die „Freie Presse“ hat sich bei einigen Händlern umgehört.
Sabine Schott
08:19 Uhr
5 min.
Brückentage: So holen Sachsen 2026 am meisten Urlaub für sich heraus
Wer im kommenden Jahr ein paar Brückentage clever einsetzt, kann deutlich länger Urlaub machen. In Sachsen lohnt sich dabei auch ein Blick auf die Woche rund um den Buß und Bettag.
2026 fallen viele Feiertage nicht besonders günstig für Arbeitnehmer. Sachsen, die die Brückentage im kommenden Jahr clever für sich nutzen, können aber ihren Urlaub leicht fast verdoppeln. Die „Freie Presse“ zeigt, wie das geht.
Jürgen Becker
08:16 Uhr
1 min.
Mit Pyrotechnik: Zigarettenautomat in Zwickau-Marienthal gesprengt
Zahlreiche Zigaretten haben Täter nach der Sprengung eines Automaten in Zwickau gestohlen.
Der Wert der Beute beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich. Der Tatort befindet sich an der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
08.12.2025
2 min.
In welchem Dorf im Vogtland Feuerwehrleute kostenlos parken dürfen
Der Gemeinderat würdigt die aktive Mitarbeit bei der Feuerwehr mit Vergünstigungen beim Parken.
Die freiwillige Feuerwehr in Grünbach ist wichtig für den Ort. Darum wird offensiv um neue Mitglieder geworben. Ein Flyer und Vergünstigungen sollen Interesse wecken.
Margitta Rosenbaum
07.11.2025
4 min.
Nachruf auf Gunnar Götzel: Ein Leben für die Jugendarbeit im Vogtland
Gunnar Götzel ist im Alter von 74 Jahren gestorben.
Der Tod von Gunnar Götzel bewegt Christen im Vogtland. Als Jugendwart im Kirchenbezirk Auerbach hat der Klingenthaler mehr als drei Jahrzehnte gewirkt und große Spuren hinterlassen.
Tino Beyer
Mehr Artikel