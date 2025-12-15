Brandschutzauflagen: Aus für Freizeitheim im Vogtland

Der Kirchenbezirk Vogtland gibt die Blockhütte in Grünbach auf. Seit 1952 wurde sie als Rüstzeitheim betrieben. Was die Gründe dafür sind.

Bitterer Schritt für den Kirchenbezirk Vogtland: Er gibt die Blockhütte in Grünbach als Rüstzeitheim für Gruppen bis 28 Personen auf. Darüber hat Superintendentin Ulrike Weyer nach einer Entscheidung des Kirchenbezirksvorstands informiert. Bitterer Schritt für den Kirchenbezirk Vogtland: Er gibt die Blockhütte in Grünbach als Rüstzeitheim für Gruppen bis 28 Personen auf. Darüber hat Superintendentin Ulrike Weyer nach einer Entscheidung des Kirchenbezirksvorstands informiert.