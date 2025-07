Brücke im Vogtland: Deshalb muss Gemeinde schnell handeln

An der Sommerleithen in Obertriebel sind die Arbeiten mehrfach verschoben worden. Doch es besteht Handlungsbedarf.

Die Gemeinde Triebel lässt an der Brücke über den Triebelbach an der Sommerleithen im Ortsteil Obertriebel bauen. Konkret geht es um das Brückengeländer. „Die Arbeiten wurden bereits öfter verschoben. Wir müssen das aber machen, bevor etwas passiert“, sagte Bürgermeister Udo Seeger (Freie Wähler Triebel) in der öffentlichen...