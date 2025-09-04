Comedian Olaf Schubert in Bad Elster voll in Fahrt

Oberes Vogtland
Olaf Schubert drückte im ausverkauften Naturtheater am Mittwochabend auf die Lachmuskeln. Seine Flaxraketen zünden, das Publikum war begeistert.
Lachen bis die Tränen kommen und eine Flaxrakete nach der anderen: Beim Auftritt von Comedian Olaf Schubert im ausverkauften Naturtheater in Bad Elster am Mittwochabend gab es kein Halten mehr. In seiner bekannten, humorvollen und sarkastischen Art machte sich der selbsternannte „freischaffende Betroffenheitslyriker“ innovative Gedanken über...
