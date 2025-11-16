Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Im Rathskeller in Adorf wird jetzt wieder aufgetischt.
Im Rathskeller in Adorf wird jetzt wieder aufgetischt. Bild: Christian Schubert
Adorfs Bürgermeister Rico Schmidt (rechts) beglückwünschte Gastronom Horst-Jürgen Engel zum Neustart der Gaststätte im Rathskeller in Adorf.
Adorfs Bürgermeister Rico Schmidt (rechts) beglückwünschte Gastronom Horst-Jürgen Engel zum Neustart der Gaststätte im Rathskeller in Adorf. Bild: Christian Schubert
Zum offiziellen Neustart war die Gaststätte im Rathskeller Adorf sehr gut besucht.
Zum offiziellen Neustart war die Gaststätte im Rathskeller Adorf sehr gut besucht. Bild: Christian Schubert
Das Honeymoon-Duo Susanne Petzold und René Schröder sorgte zum Neustart der Gaststätte im Rathskeller Adorf für Stimmung.
Das Honeymoon-Duo Susanne Petzold und René Schröder sorgte zum Neustart der Gaststätte im Rathskeller Adorf für Stimmung. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Darauf haben die Adorfer lange gewartet: Restaurant Rathskeller nach fünf Jahren wieder eröffnet
Von Christian Schubert
Am Freitag wurde das Restaurant im Rathausgebäude wieder eröffnet. Was Gastronom Horst-Jürgen Engel künftig hier vor hat und wie wichtig der Rathskeller für die Stadt ist.

Große Freude nach langer Wartezeit: Adorf hat seinen Rathskeller als Restaurant wieder. Nach fünf Jahren Leerstand wurde die Gastwirtschaft im Rathausgebäude am Marktplatz in der Stadt mit Musik und Tanz jetzt wieder eröffnet. Den musikalischen Rahmen setzte das Honeymoon-Duo aus Rodewisch.
