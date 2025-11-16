Darauf haben die Adorfer lange gewartet: Restaurant Rathskeller nach fünf Jahren wieder eröffnet

Am Freitag wurde das Restaurant im Rathausgebäude wieder eröffnet. Was Gastronom Horst-Jürgen Engel künftig hier vor hat und wie wichtig der Rathskeller für die Stadt ist.

Große Freude nach langer Wartezeit: Adorf hat seinen Rathskeller als Restaurant wieder. Nach fünf Jahren Leerstand wurde die Gastwirtschaft im Rathausgebäude am Marktplatz in der Stadt mit Musik und Tanz jetzt wieder eröffnet. Den musikalischen Rahmen setzte das Honeymoon-Duo aus Rodewisch.