Der Alm-Terrorist von Klingenthal: Bald Millionär?

Seit Jahren versperrt ein Mann, der sich selbst Alm-Terrorist nennt, seinen Nachbarn den Weg zu ihren Häusern in Klingenthal. Alle Behörden haben versagt. Er macht einen Vorschlag, wie sich der Streit beenden ließe.

Als das Gericht eine Pause anordnet, reckt und streckt sich Michael M.-K. Er lässt den Kopf kreisen und die Schultern, wie ein Sportler beim Aufwärmen. Dann schlägt M.-K. ein Kochbuch auf, sieht Bilder von Steaks und Pasta. Es ist Mittag, vielleicht knurrt sein Magen, aber das sagt er nicht. Er halte es für vernünftig, Rezepte anzuschauen,... Als das Gericht eine Pause anordnet, reckt und streckt sich Michael M.-K. Er lässt den Kopf kreisen und die Schultern, wie ein Sportler beim Aufwärmen. Dann schlägt M.-K. ein Kochbuch auf, sieht Bilder von Steaks und Pasta. Es ist Mittag, vielleicht knurrt sein Magen, aber das sagt er nicht. Er halte es für vernünftig, Rezepte anzuschauen,...