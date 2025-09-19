Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Mehran Montazer
Oberes Vogtland
Der „König des Klezmers“ Giora Feidman spielt Samstag in Bad Elster
Von Jakob Nützler
Klarinetten-Legende Giora Feidman und sein Trio bringen die „Revolution of Love“ am 20. September ins König-Albert-Theater in Bad Elster.

Bad Elster.

Mit Giora Feidman ist am Samstag eine echte Größe der Klarinette im König-Albert-Theater in Bad Elster zu erleben. Der 89-Jährige gilt weltweit als „König des Klezmer“ und wird seine Fans im Vogtland sicher (wieder) begeistern. Gemeinsam mit seinen musikalischen Partnern – Vytis Sakuras (Klavier) und Bar Zemach (Horn) – präsentiert Feidman ab 19.30 Uhr das Programm „Revolution of Love“, mit dem er beispielsweise auch in Plauen auftrat. Zu erwarten ist ein abendfüllendes Konzerterlebnis mit traditioneller Klezmer-Musik, Tangos und Klassik-Arrangements. Feidmans Spiel ist bekannt für seine emotionale Tiefe und seine Botschaft von Frieden. Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr, Resttickets sind auch an der Abendkasse ab etwa 32 Euro erhältlich. (nütz) Foto: Mehran Montazer

