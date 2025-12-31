MENÜ
Das kommunale Wohnhaus Ringweg 4 in Posseck ist für 62.000 Euro an einen Münchner verkauft worden.
Das kommunale Wohnhaus Ringweg 4 in Posseck ist für 62.000 Euro an einen Münchner verkauft worden. Bild: Hager
Oberes Vogtland
Deutlich unter Wunschpreis: Wohnhaus im Vogtland verkauft
Redakteur
Von Ronny Hager
Der Gemeinderat Triebel hat mehrheitlich entschieden, das Gebäude Ringweg 4 in Posseck zu veräußern - für 30 Prozent weniger als beschlossen.

Der Gemeinderat Triebel hat einen Schlussstrich unter die längere Debatte um den Verkauf des kommunalen Mehrfamilienhauses Ringweg 4 in Posseck gezogen. Mehrheitlich (acht Ja-Stimmen, zweimal Nein und eine Enthaltung) entschieden die Abgeordneten, dass das Gebäude für 63.000 Euro an einen Interessenten aus München verkauft wird. Er war der...
