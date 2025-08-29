Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Gemeinderat Mathias Otto (Zukunft für Bad Brambach) sprach das Thema Festdopplung an.
Bild: Johannes Schmidt
Gemeinderat Mathias Otto (Zukunft für Bad Brambach) sprach das Thema Festdopplung an.
Gemeinderat Mathias Otto (Zukunft für Bad Brambach) sprach das Thema Festdopplung an. Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
Dicke Luft: Raun und Rohrbach feiern am gleichen Tag
Redakteur
Von Ronny Hager
Zwei Nachbardörfer mit zwei Festen am 23. August: Dazu fielen in der öffentlichen Gemeinderatssitzung in Bad Brambach sowohl harsche als auch vermittelnde Worte.

Viel Ärger ist in den öffentlichen Teil der Bad Brambacher Gemeinderatssitzung geschwappt. „Mit solchen Aktionen zerstört man Bad Brambach“, schimpfte Abgeordneter Mathias Otto (Zukunft für Bad Brambach). Anlass: Am 23. August fanden zugleich das Feuerwehrfest in Raun und das erste Rohrbacher Dorffest statt. Otto beließ es nicht bei...
