Die Amigos feiern mit ihren Fans in Bad Elster

Seit 55 Jahren steht das Schlager-Duo auf der Bühne. Das wird bei ihren Konzerten in diesem Jahr gefeiert. So auch im Naturtheater in Bad Elster. Mit zahlreichen Hits begeisterten sie ihre Fans.

Tanzende Pärchen und ein zufriedenes Publikum: Die Amigos bescherten rund 800 Besuchern am Himmelfahrtstag einen entspannten Schlagernachmittag. Im Naturtheater präsentierten sie ihre Hits wie „Sommer '65", „Dann siegt die Liebe", „110 Karat", „Babylon" oder „Stimmen der Nacht". Die Brüder Bernd und Karl-Heinz Ulrich...