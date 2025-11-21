„Die Blechtrommel“ als literarisch-musikalische Performance in Bad Elster

Devid Striesow, begleitet von Stefan Weinzierl, präsentiert den Jahrhundertroman von Günter Grass. Das Programm erscheint ungewöhnlich.

Eine Klang-Konzert-Lesung zum Jahrhundertroman „Die Blechtrommel“ wird am Samstag, 22. November, im König-Albert-Theater in Bad Elster ab 19.30 Uhr präsentiert von Devid Striesow, begleitet von Stefan Weinzierl. Striesow, der renommierte Bühnen- und Leinwandstar, liest aus dem Jahrhundertroman, wobei die Texte durch den Musiker Weinzierl in...