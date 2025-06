Diese Vogtländer erhalten Sachsens Verdienstorden

Die Auszeichnung geht an den Bad Brambacher Ortschronisten Erhard Adler, den Fleißener Bürgermeister Petr Schaller sowie Renate Stolze und Dorothea Langefeld, Vorsitzende des Plauener Seniorenkollegs.

Ein Quartett aus dem Vogtland wird am 17. Juni für außergewöhnliches Engagement ausgezeichnet - mit dem Sächsischen Verdienstorden. Die höchste staatliche Auszeichnung des Freistaates geht an Bad Brambachs Ortschronisten Erhard Adler. Seit Jahrzehnten engagiert er sich in der Aufarbeitung der Geschichte - vor allem auch zu Flucht, Vertreibung...