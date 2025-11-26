Diese Weihnachtsmärkte öffnen am ersten Adventswochenende im Oberen Vogtland

Trubel am Schönecker Rathaus, ein Markt im Schönberger Schlosspark und eine Krampus-Premiere in Wohlhausen: Das Wochenende hat für Weihnachtsfans im Vogtland viel zu bieten.

Ebmath: In der Scheune Dreiländereck ist am Samstag ab 13 Uhr „Scheunenzauber" angesagt. Es gibt Leckereien und kreative Stände, Besucher können an einem Adventskranz-Workshop teilnehmen, und der Chor das evangelischen Schulzentrums Oberes Vogtland ist ab 14.15 Uhr zu hören. Für 15 Uhr wird der Weihnachtsmann erwartet.