Diese Weihnachtsmärkte öffnen am ersten Adventswochenende im Oberen Vogtland

Oberes Vogtland
Trubel am Schönecker Rathaus, ein Markt im Schönberger Schlosspark und eine Krampus-Premiere in Wohlhausen: Das Wochenende hat für Weihnachtsfans im Vogtland viel zu bieten.
Ebmath: In der Scheune Dreiländereck ist am Samstag ab 13 Uhr „Scheunenzauber“ angesagt. Es gibt Leckereien und kreative Stände, Besucher können an einem Adventskranz-Workshop teilnehmen, und der Chor das evangelischen Schulzentrums Oberes Vogtland ist ab 14.15 Uhr zu hören. Für 15 Uhr wird der Weihnachtsmann erwartet.
