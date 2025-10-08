Digitale Galerie zu Oelsnitzer wächst auf mehr als 500 Werke

Oberes Vogtland
Das Online-Werksverzeichnis des Aquarellisten Max Schneider (1903 bis 1980) wächst beständig. Neben seinen Arbeiten gibt es Texte zu Schaffensphasen.
Ein Schatz in digitaler Form: Die Online-Galerie zu den Werken des Oelsnitzer Aquarell-Meisters Max Schneider (1903–1980) vereint jetzt mehr als 500 Werke aus diversen öffentlichen und privaten Sammlungen. Darüber hat Benjamin Pernak, der Urheber der Künstler-Website, informiert. Zuletzt kamen mehr als 30 Werke aus dem Frühwerk Schneiders...
