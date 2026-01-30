Döner-Tradition seit über 30 Jahren: Die Erfolgsgeschichte von „Mem & Zin“ im Vogtland

Einer der ersten Dönerimbisse im Vogtland eröffnete 1995 in Oelsnitz. Das Geschäft existiert noch immer, wenn auch in anderer Form. Jetzt hat die nächste Generation übernommen. Was macht den Döner so besonders?

Über Döner Kebab ließen sich vermutlich unzählige Geschichten schreiben. Der Erfolg einer Brottasche mit Fleisch vom Spießbraten und knackiger Salatbeilage ist seit seiner Ankunft in Deutschland Anfang der 1970er-Jahre ungebrochen. Der Gastarbeiter Kadir Nurman soll das typisch türkische Tellergericht in seinem Berliner Imbiss einst zum... Über Döner Kebab ließen sich vermutlich unzählige Geschichten schreiben. Der Erfolg einer Brottasche mit Fleisch vom Spießbraten und knackiger Salatbeilage ist seit seiner Ankunft in Deutschland Anfang der 1970er-Jahre ungebrochen. Der Gastarbeiter Kadir Nurman soll das typisch türkische Tellergericht in seinem Berliner Imbiss einst zum...