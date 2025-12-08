Dorf im Vogtland will groß feiern: Was 2026 geplant ist

Das kommende Jahr verspricht Großes für Arnoldsgrün. Zwei Jubiläen stehen bevor: 725 Jahre Ersterwähnung und 80 Jahre Freiwillige Feuerwehr. Ein Festwochenende ist geplant. Dafür packen alle im Dorf gemeinsam an.

Seit Gründung ihres Dorfvereins „Arnoldsgrün 1301“ waren die mittlerweile 42 Mitglieder sehr aktiv. Sie haben nicht nur Feste organisiert, sondern auch angepackt - etwa auf dem Badgelände. Das hat die Stadt Schöneck dem Verein seit Mai verpachtet. „Eine Pacht ist nicht zu zahlen. Auch unterstützt uns die Stadt, indem sie uns den...