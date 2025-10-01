„Ein echtes Meisterwerk“: Steampunk-Pension aus dem Vogtland begeistert europaweit

Die Betreiber des Weltraumbahnhofs mit Pension und Bistro in Morgenröthe-Rautenkranz konnten diesen Sommer mehr Gäste als sonst empfangen. Auch zum Zeitreisefest am Freitag werden viele Besucher erwartet.

Themenbezogene Pensionszimmer und Veranstaltungen zum Kunstgenre Steampunk sowie ein Bistro, das nach anfänglichen Startschwierigkeiten langsam Fahrt aufnimmt: Das sind Anziehungspunkte, welche die Betreiber des Weltraumbahnhofs in Morgenröthe-Rautenkranz geschaffen haben.