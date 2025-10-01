Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nancy Preller (zweite von rechts) bedient Gäste im Bistro im Weltraumbahnhof in Morgenröthe-Rautenkranz.
Nancy Preller (zweite von rechts) bedient Gäste im Bistro im Weltraumbahnhof in Morgenröthe-Rautenkranz. Bild: Christian Schubert
Nancy Preller (zweite von rechts) bedient Gäste im Bistro im Weltraumbahnhof in Morgenröthe-Rautenkranz.
Nancy Preller (zweite von rechts) bedient Gäste im Bistro im Weltraumbahnhof in Morgenröthe-Rautenkranz. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
„Ein echtes Meisterwerk“: Steampunk-Pension aus dem Vogtland begeistert europaweit
Von Christian Schubert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Betreiber des Weltraumbahnhofs mit Pension und Bistro in Morgenröthe-Rautenkranz konnten diesen Sommer mehr Gäste als sonst empfangen. Auch zum Zeitreisefest am Freitag werden viele Besucher erwartet.

Themenbezogene Pensionszimmer und Veranstaltungen zum Kunstgenre Steampunk sowie ein Bistro, das nach anfänglichen Startschwierigkeiten langsam Fahrt aufnimmt: Das sind Anziehungspunkte, welche die Betreiber des Weltraumbahnhofs in Morgenröthe-Rautenkranz geschaffen haben.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
03.10.2025
3 min.
Thronwechsel in Luxemburg - Guillaume wird neuer Großherzog
Nach 25 Jahren bekommt Luxemburg einen neuen Großherzog: Guillaume. (Archivbild)
Nach 25 Jahren gibt es an der Spitze des Luxemburger Großherzogtums einen Wechsel. Es ist nicht nur für die Royals ein historischer Tag.
02.10.2025
4 min.
Was am langen Wochenende im Oberen Vogtland los ist
In Bobenneukirchen kehrt am 3./4. Oktober nach vielen Jahren das Oktoberfest zurück.
Die Vogtland-Philharmonie bringt Beethovens Neunte in Markneukirchens Musikhalle, in Bad Elster spielen Hofer Symphoniker und Chursachsens Bruckners Neunte. Viele Feste stehen im Zeichen des Herbstes.
Ronny Hager
15:00 Uhr
4 min.
Wohin am Wochenende im Vogtland - Mit der „Wilden Hilde“ abfeiern oder doch lieber Fisch essen?
Die Band Herje Mine war im vergangenen Jahr einer der großen Stars beim Folkherbst.
Zum Tag der Deutschen Einheit stehen im Vogtland zahlreiche Veranstaltungen an. Einige haben mit dem Anlass des Feiertags zu tun. Aber nicht alle. Wo man Fisch kaufen oder Steampunk begegnen kann.
Gunter Niehus und Sabine Schott
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel