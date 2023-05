Einbrecher machen in Klingenthal ungewöhnliche Beute

Unbekannte haben ein Firmengelände an der Falkensteiner Straße in Klingenthal heimgesucht. Für den Abtransport des Diebesgut war besondere Technik erforderlich.

Klingenthal. Ungebetene Gäste haben bereits Anfang der Woche ein Firmengelände an der Falkensteiner Straße in Klingenthal besucht. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, hatten es die Einbrecher auf mehrere Siebdruckplatten abgesehen, die dort gelagert waren. Derartige Platten werden im Gerüstbau verwendet.Laut Polizei nahmen die Einbrecher insgesamt 20 dieser Platten mit. Für den Abtransport war demnach mindestens ein Transporter oder ein Lkw nötig.

Den Schaden schätzt die Polizei auf annähernd 1.000 Euro. Die Beamten suchen Zeugen: Wer im Zeitraum zwischen dem 1. Mai nachmittags sowie dem 2. Mai nachmittags Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich an das Revier in Auerbach zu wenden. Telefon 03744 2550.