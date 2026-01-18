Einbruch in mehrere Garagen im Vogtland: Polizei sucht Zeugen

Einbrecher verschafften sich Zugang zu fünf Garagen in Bad Elster. Das haben die Täter gestohlen.

Unbekannte Täter sind in mehrere Garagen in Bad Elster eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, ereigneten sich die Taten zwischen Freitagmittag und Samstagnachmittag an der Alten Roßbacher Straße. Dort brachen die Unbekannten die Tore von fünf Garagen auf und entwendeten aus einem der Objekte einen Satz Felgen im Wert von 1500 Euro. Den...