Einbruchsserie im oberen Vogtland

Eine Einbruchsserie sorgt derzeit im oberen Vogtland für Unruhe. Betroffen ist die Stadt Klingenthal. Wie die Polizei am Freitag meldet, wurden im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagfrüh mehrere Aufbrüche im Ort gemeldet. So hatten Unbekannte laut Polizei zunächst an der Hohen Straße versucht, die Eingangstür eines Wohnhauses...