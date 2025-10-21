Eingemeindung von Bad Brambach: Diese roten Linien zieht Bad Elster

Auf dem Weg einer möglichen Eingemeindung von Bad Brambach wurden am Montagabend erstmals die Einwohner von Bad Elster über den aktuellen Stand informiert. Welche Fragen die Elsteraner am meisten beschäftigen.

Entscheidungen über eine Eingemeindung von Bad Brambach nicht um jeden Preis und nur wenn die Bedingungen für Bad Elster stimmen: Das ist der Tenor aus der gut besuchten Einwohnerversammlung in Bad Elster am Montagabend. Rund 80 Bürgerinnen und Bürger waren in die Aula der Grundschule gekommen, um sich von Bad Elsters Bürgermeister Olaf... Entscheidungen über eine Eingemeindung von Bad Brambach nicht um jeden Preis und nur wenn die Bedingungen für Bad Elster stimmen: Das ist der Tenor aus der gut besuchten Einwohnerversammlung in Bad Elster am Montagabend. Rund 80 Bürgerinnen und Bürger waren in die Aula der Grundschule gekommen, um sich von Bad Elsters Bürgermeister Olaf...