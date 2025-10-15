Einwohnertreff: Welche Themen Oelsnitzer vorschlagen

Für den 4. November lädt die Stadt zur Bürgerversammlung in das Sprach- und Kommunikationszentrum am Julius-Mosen-Gymnasium ein.

Welche Themen bewegen die Oelsnitzer? Das hat die Stadtverwaltung im Vorfeld der Einwohnerversammlung am Dienstag, 4. November, gefragt. Die Idee dahinter: Bürgerinnen und Bürger können vorab Fragen und Vorschläge für die Veranstaltung äußern, die dann in großer Runde aufgegriffen werden sollen. Davon wurde Gebrauch gemacht: So wurden die...