Im Sprach- und Kommunikationszentrum des Oelsnitzer Gymnasiums findet der Einwohnertreff statt. Bild: R. Hager
Im Sprach- und Kommunikationszentrum des Oelsnitzer Gymnasiums findet der Einwohnertreff statt. Bild: R. Hager
Oberes Vogtland
Einwohnertreff: Welche Themen Oelsnitzer vorschlagen
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für den 4. November lädt die Stadt zur Bürgerversammlung in das Sprach- und Kommunikationszentrum am Julius-Mosen-Gymnasium ein.

Welche Themen bewegen die Oelsnitzer? Das hat die Stadtverwaltung im Vorfeld der Einwohnerversammlung am Dienstag, 4. November, gefragt. Die Idee dahinter: Bürgerinnen und Bürger können vorab Fragen und Vorschläge für die Veranstaltung äußern, die dann in großer Runde aufgegriffen werden sollen. Davon wurde Gebrauch gemacht: So wurden die...
