Er schreibt die Geschichte der Oelsnitzer Halbmond-Teppichwerke auf

Peter Schmidt aus Oelsnitz arbeitet an einer Chronik über den einst größten Industriebetrieb der Stadt. Das Unternehmen ist auch Teil seiner eigenen Biografie.

Es wird immer schwieriger, Zeitzeugen für die Oelsnitzer Industriegeschichte zu finden. Speziell für die Zeit vor und während des Zweiten Weltkriegs, außerdem die Zeit der Enteignung, Verstaatlichung, Reprivatisierung. Einer, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, Geschichte und Geschichten für die Nachwelt zu erhalten, ist Peter Schmidt....