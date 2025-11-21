Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Seismograph hat am Donnerstagabend ein Erdbeben der Stärke 2,4 aufgezeichnet.
Der Seismograph hat am Donnerstagabend ein Erdbeben der Stärke 2,4 aufgezeichnet. Bild: Symbolfoto: Bernhardt/LfULG
Oberes Vogtland
Erdbeben vielerorts im Vogtland deutlich spürbar
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Erdstoß der Stärke 2,4 wurde am späten Donnerstagabend gemessen. Das Epizentrum lag in knapp neun Kilometer Tiefe in der Nähe von Schönbach/Luby.

Ein Erdbeben der Stärke 2,4 ist am späten Donnerstagabend von vielen Menschen im Vogtland gespürt worden. Das Beben ereignete sich um 23.11 Uhr. Vogtländer beschrieben in Meldungen ein deutlich wahrnehmbares Grollen, zum Teil auch hörbare Schläge - vor allem im Gebiet zwischen Klingenthal und Markneukirchen, aber auch andernorts in der...
