Erneut E-Bike gestohlen

Markneukirchen.

Erneut meldet die Polizei einen Einbruchsdiebstahl aus dem oberen Vogtland. Zwischen Samstagmittag und Sonntagfrüh wurde aus dem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Georg-Friedrich-Händel-Straße in Markneukirchen ein E-Bike der Marke Giant in den Farben Gold, Grün und Schwarz gestohlen. Das hochwertige Fahrrad hatte laut Angaben der Polizei einen Wert von 7700 Euro. Wie die Täter in den Keller des Hauses gelangen konnten, ist bislang unklar, informiert die Pressestelle der Polizei Zwickau. Weiterer Sachschaden entstand nicht. Bereits in den vergangenen Tagen gab es in der Region Einbrüche, bei denen es die Diebe auch auf E-Bikes abgesehen hatten. (tb)