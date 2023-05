Eurofighter schrecken Oelsnitzer auf

Deutlich wahrnehmbare Überfluggeräusche sorgen in Oelsnitz und Umgebung für Fragen.

Oelsnitz. Sehr laut wahrnehmbare Flugbewegungen haben am Montagnachmittag zu Fragen bei Leserinnen und Leser der "Freien Presse" in und um Oelsnitz geführt. Das Luftfahrtamt der Bundeswehr teilte am Dienstagvormittag auf "Freie Presse"-Anfrage mit, dass es sich beim Überflug um fünf Kampfflugzeuge der Bundeswehr vom Typ Eurofighter handelte, die zum Taktischen Luftwaffengeschwader 74 gehören.

Die Luftfahrzeuge waren im Übungsbetrieb innerhalb des zeitweise reservierten Luftraums unterwegs und waren auf dem Rückflug zum Luftwaffenflugplatz Lechfeld, so der Amtssprecher. Dabei führte der Flugweg in der Zeit zwischen 15.46 Uhr und 15.53 Uhr in einer Höhe von 7,9 Kilometer etwa 4,6 Kilometer nordwestlich an Oelsnitz vorbei, erklärte der Behördenvertreter.