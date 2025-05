Fahrzeug überschlägt sich in Eichigt

Ein 18-Jähriger ist am Sonntagnachmittag verunglückt. Er hatte einen Schutzengel.

Ein Fahranfänger ist am Sonntagnachmittag im oberen Vogtland verunglückt. Wie die Polizei am Montag informierte, war der 18-Jährige von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich mit seinem Fahrzeug überschlagen. Was war passiert? Der junge Mann war nach Polizeiangaben gegen 16 Uhr mit einem Fiat in der Gemeinde Eichigt auf der Possecker Straße...