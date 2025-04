Feuer-Alarm auf der Klingenthaler Alm: Wenn sich alle plagen und einer zuschaut

Was tun, wenn es auf der Alm brennt, die Feuerwehr wegen des Nachbarschaftsstreites jedoch die Zufahrt nicht nutzen darf? Retter haben jetzt den Ernstfall geprobt.

Als am Samstagfrüh, 9.06 Uhr, in Klingenthal die Sirene losheult, steht Oberbürgermeisterin Judith Sandner bereits oben auf der Bergstraße - unterhalb des Grundstücks des so genannten Almterroristen Michael M.-K. Der Vertreter des Landratsamtes, Jens Zeidler, hat den steilen Berg zur Alm schon ein Stück weiter erklommen.