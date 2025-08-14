Freibäder im Vogtland im Preis-Leistungs-Check: Wo gibt‘s viel Badespaß für wenig Geld?

Der Sommer dreht in diesen Tagen noch einmal richtig auf und lockt zu einem Besuch im Freibad. Wo können Familien den Geldbeutel schonen? „Freie Presse“ hat die Preise der 20 Bäder im Vogtland genauer angeschaut.

Der Sommer gibt noch einmal richtig Gas. Heiße Temperaturen machen Lust aufs Badengehen. Doch der Badespaß hat mittlerweile seinen Preis. Die Zeiten, in denen man am Eingang nur Kleingeld brauchte, sind angesichts allseits gestiegener Preise vorbei. Doch was kostet ein Freibadbesuch im Vogtland aktuell? Wo gibt es viel fürs Geld, gerade für...