Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Schauspieler Devid Striesow liest am Samstagabend im König-Albert-Theater Bad Elster.
Schauspieler Devid Striesow liest am Samstagabend im König-Albert-Theater Bad Elster. Bild: Oliver Borchert
Schauspieler Devid Striesow liest am Samstagabend im König-Albert-Theater Bad Elster.
Schauspieler Devid Striesow liest am Samstagabend im König-Albert-Theater Bad Elster. Bild: Oliver Borchert
Oberes Vogtland
Freikarten zu gewinnen: Fernsehstar kommt ins Vogtland
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schauspieler Devid Striesow liest am Samstag aus der „Blechtrommel“ in Bad Elster. Dazu gibt es schlagkräftige Argumente zu hören.

Aus vielen Film- und Fernsehrollen ist Devid Striesow (52) als einer der renommiertesten deutschen Schauspieler bekannt. Am Samstag, 22. November liest Striesow im König-Albert-Theater Bad Elster aus Günter Grass‘ Roman „Die Blechtrommel“. Akustische Akzente setzt Percussionist Stefan Weinzierl. Leser der „Freien Presse“ können...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
1 min.
„Stockinger“ in Bad Elster: „Freie Presse“ verlost Freikarten
Schauspieler Karl Markovics tritt am 26. Oktober im König-Albert-Theater Bad Elster auf.
Film- und Fernsehstar Karl Markovics ist aus „Kommissar Rex“ und dem oscar-prämierten Film „Die Fälscher“ bekannt. In Kürze tritt er im Vogtland auf.
Ronny Hager
13:46 Uhr
1 min.
Llambi und Lau führen durch den Semperopernball 2026
Der Semperopernball steht unter dem Motto "Film ab!". (Archivbild)
Der Semperopernball 2026 wird von berühmten Filmwelten inspiriert. Wie die Gastgeber das Publikum auf eine besondere Reise mitnehmen wollen.
16.11.2025
3 min.
Schnäppchenjagd im Erzgebirge: Schlange stehen für erzgebirgische Volkskunst
Großer Andrang herrschte am Samstag wieder beim Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg.
Seit acht Jahren gibt es den vorweihnachtlichen Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg-Buchholz. Warum dieses Mal sogar 30 Minuten früher gestartet wurde.
André März
13:37 Uhr
1 min.
Verendeter Zwergwal aus Hafen in Cuxhaven geborgen
Im Hafen von Cuxhaven wurde ein toter Zwergwal entdeckt. (Symbolfoto)
In Cuxhaven wurde ein toter Zwergwal gefunden. Weil es stark verwest war, bleibt eine Frage offen.
16.11.2025
3 min.
Video zeigt rätselhaftes Flugobjekt bei Absturz im Vogtland: Was bislang bekannt ist
Augenzeugen filmten den Absturz.
Seit Sonntagabend wird im Vogtland nach einem abgestürzten Objekt gesucht. Ein Augenzeuge hat den Absturz gefilmt.
Florian Wißgott
29.08.2025
1 min.
Freikarten für Konzert für Prinzen-Frontmann in Bad Elster
Prinzen-Frontmann Sebastian Krumbiegel gibt am 14. September ein Solokonzert in Bad Elster.
Sebastian Krumbiegel tritt am Sonntag, 14. September im König-Albert-Theater auf. Das Motto des Abends: „Aufstehen – Weitermachen“.
Ronny Hager
Mehr Artikel